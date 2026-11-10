Χίος: 114 χρόνια από την απελευθέρωση – Με μεγαλοπρέπεια οι εκδηλώσεις

Εντυπωσιακές εικόνες από την έπαρση της σημαίας που υψώθηκε λίγο μετά τις 12:30 στο λιμάνι της Χίου για την 114η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού.

Ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος αμέσως μετά την έπαρση της μεγάλης σημασίας απήγγειλε στίχους από το ποίημα του Στέφανου Δάφνη “ύμνος στη σημαία” : ” Αυτό είναι το ιερό πανί που όταν περνάει από μπροστά μας υγραίνονταιν τα βλέφαρα και σπαρταράει η καρδιά μας”.

Πηγή βίντεο: Youtube Politischios.gr