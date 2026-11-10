Τέμπη: Καταδικάζουν τον βανδαλισμό του μνημείου οι συγγενείς

Καταδικάζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τον βανδαλισμό στην αφιερωματική πλάκα για τα 57 θύματα στην πλατεία ΟΣΕ στη Λάρισα.

Οι συγγενείς κάνουν λόγο για προσβολή στη μνήμη των ανθρώπων τους και τονίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι ο βανδαλισμός της πλάκας δεν αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, μια τυχαία πράξη. Όπως επισημαίνει, συμβαίνει ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και οι οικογένειες των θυμάτων, μαζί με τους τραυματίες, προσπαθούν να αναδείξουν τις ευθύνες που αποδίδουν στο κράτος και στις κυβερνήσεις για την κατάσταση του σιδηροδρόμου.

«Η προσπάθεια συγκάλυψης θα πέσει στο κενό»

Οι συγγενείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αποκάλυψη όλων των ευθυνών. Στρέφουν, μάλιστα, την κριτική τους και στο οικονομικό κέρδος, το οποίο θεωρούν βασική αιτία για τη θυσία της ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι καμία ενέργεια δεν μπορεί να προσβάλει τη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Όπως αναφέρουν, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ιερή και δεν μπορεί να σβηστεί από πράξεις βανδαλισμού ή προσπάθειες σπίλωσής της.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω»

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η αλήθεια παραμένει χαραγμένη στις καρδιές των συγγενών και στη συνείδηση της κοινωνίας. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τον αγώνα που δίνει, παρά τις ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να τον αποδυναμώσουν.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Βασικό αίτημα των συγγενών παραμένει και η δημιουργία ενός σιδηροδρόμου στον οποίο η ανθρώπινη ζωή δεν θα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο κέρδος.

Πηγή Φωτογραφίας: onlarissa.gr