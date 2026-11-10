Ημαθία: 2 τραυματίες από πυρκαγιά σε αγροτικά μηχανήματα

Υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια - διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Δύο άνδρες, ηλικίας 56 και 27 ετών, τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο αγροτικά μηχανήματα στο Πλατύ Ημαθίας.

Οι δύο τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 10:30. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.