Μάνδρα: Εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της φονικής πλημμύρας

Εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της φονικής πλημμύρας του 2017 διοργανώνονται στη Μάνδρα από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από την τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017 απευθύνουν πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 10:15 το πρωί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Θυμάτων Πλημμύρας, στην Πλατεία Β. Κοροπούλη.