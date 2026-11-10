Σέρρες: Κατέστρεψαν τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του Δήμου

Μεγάλο μέρος του χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου Σερρών αφαίρεσαν και κατέστρεψαν άγνωστοι, προκαλώντας ζημιές στον φετινό εορταστικό διάκοσμο.

Πώς αποκαλύφθηκε η καταστροφή

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η απουσία και η καταστροφή μεγάλου μέρους των στολιδιών διαπιστώθηκαν κατά την επίσκεψη του αναδόχου στα κτίρια του Δήμου στη Χρυσοπηγή.

Ο ανάδοχος είχε αναλάβει τον φετινό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο και μετέβη στον χώρο για να παραλάβει τα κιβώτια με τον στολισμό. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι άγνωστοι είχαν αφαιρέσει και καταστρέψει σημαντικό μέρος του υλικού.

Μήνυση κατ’ αγνώστων από τον Δήμο

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Σερρών αναμένεται να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση κατ’ αγνώστων για την αφαίρεση και την καταστροφή του χριστουγεννιάτικου στολισμού.

Πηγή Βίντεο: YouTube – LionNewsGr