Πηγές Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για έρευνες: «Επιβεβαιώνουμε και συνεχίζουμε»

Ανοιχτή παραμένει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις επιδοτήσεις, με την έρευνα στη Θεσσαλία να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της αν κρίνουμε από την παρουσία 2 ευρωπαίων εισαγγελέων στην περιοχή στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Η «έφοδος των Ευρωπαίων» έστειλε σαφές μήνυμα ότι το σκάνδαλο έχει ακόμα πολλές άγνωστες πτυχές, «τα σήκωσαν όλα» όπως έλεγαν στον Alpha πηγές από την περιοχή. «Επιβεβαιώνουμε την σε εξέλιξη έρευνα και συνεχίζουμε, ως εκ τούτου για να την προστατεύσουμε, δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία της» τονίζουν από την πλευρά τους μιλώντας στον Alphatv.gr πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Επιδοτούμενοι κτηνοτρόφοι που δεν είχαν ποτέ (!) ζώα» Alphanews

Ο Alphatv.gr φέρνει στο φως ένα ντοκουμέντο, που πραγματικά μοιάζει να προκαλεί την κοινή λογική. Αποτελεί μέρος της εμπιστευτικής έκθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για ελέγχους στη Θεσσαλία, στην περιοχή της «εφόδου των Ευρωπαίων» και για χρονική περίοδο που απασχολεί -σύμφωνα με πηγές της Περιφέρειας- την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναζητώντας συγκεκριμένη φάρμα με «χρυσές αγελάδες», βοοειδή που επιδοτούνται το καθένα όσο επτά πρόβατα μαζί, οι ελεγκτες κατέληξαν σε ένα σπίτι: «Στάβλος πουθενά, ζώα μηδέν». Σε λίγες σειρές τα (μη) ευρήματα σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν πραγματικά επιδοτήθηκε αυτή η φάρμα. Πως δηλαδή βρέθηκε να απασχολεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ για χρυσές επιδοτήσεις «κτηνοτρόφος» από τη στιγμή που «δε βρέθηκε κανένα ζώο, δεν υπήρξαν ποτέ ζώα, δεν εντοπίστηκε στάβλος και κανένα ζώο»;