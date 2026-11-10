Ξανά στο στούντιο η Άννα Βίσση!

Μπορεί η κόντρα με τον Νίκο Καρβέλα να βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως η Άννα Βίσση επιβεβαίωσε ήδη την επιστροφή της στα στούντιο ηχογράφησης με άναρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Φωτογραφία: Instagram- annavissiofficial

Όπως αποκαλύφθηκε στη Super Κατερίνα, η πετυχημένη τραγουδίστρια ετοιμάζει τον νέο της δίσκο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το καλοκαίρι του 2027.

Ποιός συνθέτης θα υπογράψει το νέο άλμπουμ;

Οι προτάσεις από ξένους και Έλληνες συνθέτες πέφτουν βροχή.

«Όταν βγήκε, λοιπόν, όλο αυτό με τον Νίκο Καρβέλα και ότι δεν είναι μαζί και ότι υπάρχει όλη αυτή η διαμάχη. Ο κόσμος άρχισε να στέλνει τραγούδια και στην ίδια τη Βίσση αλλά και στη δισκογραφική εταιρεία, οπότε η Άννα τώρα έχει μπει, ακούει, γράφει, σε πολύ λίγες μέρες θα φύγει για Αμερική και θα ξαναμπει στο στούντιο και στην Αμερική από ό,τι μου είπανε, και μετά το νέο έτος θα ετοιμάσει ένα άλμπουμ», ανέφερε η Έλενα Πολυκάρπου.

«Μπορεί από την πλευρά της εταιρείας να έχουνε ζητήσει από κάποιους, αλλά είμαι σίγουρη, αυτό που μαθαίνω είναι, ότι οι ίδιοι οι συνθέτες έχουν στείλει και στην Άννα τραγούδια και στην εταιρεία της τραγούδια και μεγάλα ονόματα, σιγά σιγά θα βγαίνουνε» πρόσθεσε.