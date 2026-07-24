Ανασφάλιστα οχήματα: Νέα πρόστιμα 12,5 εκατ. ευρώ

Η διαδικασία εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων περνά σε νέα ψηφιακή εποχή, καθώς η Πολιτεία αξιοποιεί για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη για την υποστήριξη της εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλουν οι πολίτες μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Στον νέο κύκλο ελέγχων αποστέλλονται 23.205 πράξεις επιβολής προστίμων για οχήματα που διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ασφαλισμένα, με το συνολικό ύψος των προστίμων να ανέρχεται σε 12,55 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι βασίζονται στα στοιχεία της 10ης Μαρτίου 2026 και έρχονται να προστεθούν στις σχεδόν 300.000 πράξεις που έχουν ήδη κοινοποιηθεί για παραβάσεις σχετικές με την ασφάλιση και τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω SMS, email ή συστημένης επιστολής, ενώ μπορούν να δουν αναλυτικά την πράξη επιβολής προστίμου στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» μέσω του oximata.gov.gr ή του gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Όσοι θεωρούν ότι η πράξη έχει εκδοθεί λανθασμένα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ηλεκτρονική ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην προθεσμία δεν υπολογίζεται το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Η καινοτομία του νέου συστήματος είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλύει τα στοιχεία κάθε υπόθεσης, αξιολογεί τα δικαιολογητικά και συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση με δείκτη αξιοπιστίας και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα. Η τελική απόφαση, ωστόσο, εξακολουθεί να λαμβάνεται αποκλειστικά από τα αρμόδια στελέχη της ΑΑΔΕ.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ταχύτερη διεκπεραίωση των ενστάσεων, καλύτερη αξιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια και τη νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων.