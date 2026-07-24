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Χαλκιδική: Υδροστρόβιλος στα ανοικτά της Σιθωνίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/07/2026 12:06
Χαλκιδική: Υδροστρόβιλος στα ανοικτά της Σιθωνίας
PHOTO- INTIME

Με την κακοκαιρία να είναι προ των πυλών, την εμφάνισή του έκανε ένας υδροστρόβιλος ανοικτά της Σιθωνίας το πρωί.

Στο βίντεο φαίνεται ο υδροστρόβιλος τον οποίο κατέγραψε καραβάκι που εκτελέι το δρομολόγιο Ουρανούπολη – Δάφνη Αγίου Όρους

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις η περιοχή αναμένει κακοκαιρία με πιθανές χαλαζοπτώσεις .

Πηγή Βίντεο: Voria.gr

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