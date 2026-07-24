“Βουλιάζουν” τα λιμάνια από ταξιδιώτες

Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ξεκινήσει για χιλιάδες αδειούχους που φεύγουν με το πρώτο πλοίο για τα ελληνικά νησιά.

Υπολογίζεται πως μόνο σήμερα αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 22.435 επιβάτες ενώ το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 46 δρομολόγια από το λιμάνι με τον αριθμό των επιβατών να φτάνει, τους 22.759 για αύριο και τους 16.292 για την Κυριακή.

Μεγάλη ζήτηση έχουν και τα νησιά τους Αργοσαρωνικού, ως μία κοντινή εξόρμηση για τους Αθηναίους. Το σαββατοκύριακο αναμένεται να ταξιδέψουν μαζί με το αυτοκίνητό τους περίπου 4.784 επιβάτες.

Στο λιμάνι της Ραφήνας η κίνηση είναι επίσης αυξημένη με τα δρομολόγια σήμερα να είναι 15 και περίπου 10.265 επιβάτες να φεύγουν προς τα νησιά. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένα 14 δρομολόγια, με 8.000 επιβάτες να φεύγουν στο λιμάνι.

Παράλληλα από το λιμάνι του Λαυρίου ξεκίνησαν για τις διακοπές τους σήμερα 4.893 επιβάτες ενώ το σαββατοκύριακο θα ξεπεράσουν τους 4.500.