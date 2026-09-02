Χειροπέδες σε 68χρονο “Vor V Zakon”
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 68χρονο αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να κατέχει τον τίτλο “Vor V Zakone” ή αλλιώς “Thief in Law”, όνομα που αποδίδεται σε στέλεχος του ρωσόφωνο οργανωμένου εγκλήματος.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 68χρονος συνελήφθη στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 68χρονου έπειτα από αξιοποίηση πληροφορών που είχαν στην διάθεσή τους. Η έρευνα έφτασε στο σπίτι του άνδρα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια
- χειροβομβίδα χωρίς τον πυροκροτητή
- πυροκροτητής χειροβομβίδας
- εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού με ένα φυσίγγιο
- 66 φυσίγγια και 2 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
- μεταλλικό ξιφίδιο με τη θήκη του
- 2 κινητά τηλέφωνα
Ο συλληφθείς είχε κρύψει όλα τα όπλα και τα σχετικά αντικείμενα επιμελώς μέσα στο σπίτι.
Σημειώνεται πως ο 68χρονος άνδρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν στην Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται να περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα.
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