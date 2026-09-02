Πυρκαγιά στην Κάρυστο Ευβοίας – Ήχησε το 112 για απομάκρυνση

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 11:30. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Θεατρούπολη, να απομακρυνθούν μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο.

Νέο 112 ήχησε στις 15:12 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ερωδιός, προς Κάρυστο μέσω της παραλιακής οδού.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στις 11:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.