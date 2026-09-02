Το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Μάμμα

"Άγιε μου Μάμμα των Σκαλιών, σήκω απ' το θρονί σου, να δεις χαρές που γίνονται, σήμερα στη γιορτή σου"

Τη μνήμη του Αγίου Μάμμαντος, προστάτη των βοσκών, τίμησαν εκατοντάδες πιστοί στο γραφικό ξωκλήσι, στα Σκάλια Καλύμνου.

Κάτω από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο συναντήθηκαν η πίστη και η μουσική παράδοση και στήθηκε ένα καλυμνιώτικο γλέντι προς τιμήν του Αγίου.

Πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικότερα πανηγύρια του νησιού που αποδεικνύει ότι τα έθιμα του τόπου παραμένουν ζωντανά.

Οι εικόνες είναι από τη μεταφορά της εικόνας από το ξωκλήσι του Αγίου Μάμμα στην πλατεία συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.

Πηγή βίντεο: KalymnosNews