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Φωτιά στην Πετροκορυφή Σπάτων – Αρτέμιδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/09/2026 12:32
Φωτιά στην Πετροκορυφή Σπάτων – Αρτέμιδας
INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Πετροκορυφή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστών συμβάλλουν και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες.

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