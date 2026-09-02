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Διασώθηκαν 86 αλλοδαποί σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/09/2026 11:30
Διασώθηκαν 86 αλλοδαποί σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες
INTIME

Κατά τη διάρκεια δύο επιχειρήσεις διάσωσης του Λιμενικού διασώθηκαν συνολικά 86 αλλοδαποί στις θαλάσσιες περιοχές της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά την πρώτη επιχείρηση και υπό τον συντονισμού του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος με 37 αλλοδαπούς, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Και οι 37 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην δεύτερη επιχείρηση, ακόμη 49 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από περιπολικό σκάφος νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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