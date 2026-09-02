Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε αιματηρό επεισόδιο στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες βράδυ μετά τις 21:00.

Τι συνέβη

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν όταν τρία άτομα, ένας εκ των οποίων ο 47χρονος, τα οποία επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πυροβόλησαν με κυνηγετική καραμπίνα έναν 30χρονο, τραυματίζοντάς τον στη γάμπα.

Τα σκάγια από την καραμπίνα βρήκαν και μία 48χρονη που περνούσε τυχαία από το σημείο, τραυματίζοντάς την. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των άλλων δύο εμπλεκόμενων στο περιστατικό.