Αττική: 101 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών σε μία ημέρα

Σε 101 παραβάσεις οδηγών Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), γνωστών ως «ηλεκτρικά πατίνια», προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο ειδικής τροχονομικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η δράση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 31 Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 184 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, με τους αστυνομικούς να βεβαιώνουν:

54 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

12 παραβάσεις για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας,

2 παραβάσεις για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων,

1 παράβαση για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών,

2 παραβάσεις για οδήγηση από ανηλίκους κάτω των 17 ετών,

30 παραβάσεις για ανασφάλιστα οχήματα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας από τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλο το λεκανοπέδιο.