Χειροπέδες σε 46χρονη με σχεδόν ένα κιλό ηρωίνης

Σχεδόν ένα κιλό ηρωίνης, συνολικού βάρους 910 γραμμαρίων, εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι 46χρονης, η οποία συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση προέκυψε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι διαπίστωσαν τη δράση της και προχώρησαν σε έρευνα στην κατοικία της.

Εκεί βρήκαν και κατέσχεσαν τα 910 γραμμάρια ηρωίνης, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 46χρονη έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.