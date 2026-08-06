Νέα διάσωση 40 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας

Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε νότια της Ιεράπετρας, όπου οι λιμενικές αρχές περισυνέλεξαν 40 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, αφού η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους. Οι δυνάμεις περισυνέλεξαν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες.

Οι 40 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.