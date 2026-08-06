Ρέθυμνο: Εντοπίστηκαν 17 φυτείες κάνναβης

Συνολικά 17 φυτείες με 143 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε ορεινές περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ρεθύμνου, με τη συνδρομή των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, καθώς και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν 17 φυτείες, στις οποίες καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά 143 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και τρία μέτρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σε μία από τις φυτείες που εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου καλλιεργούνταν εννέα δενδρύλλια κάνναβης, συνελήφθη ένας 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην καλλιέργειά τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ποιμνιοστάσιο 48χρονου ημεδαπού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κυνηγετικά όπλα, μία γεμιστήρα και είδη καθαρισμού όπλων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Από τους χώρους των φυτειών κατασχέθηκε επίσης πλήθος αντικειμένων που εξετάζονται ως πειστήρια, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.