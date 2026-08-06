Red Code για Αττική, Βοιωτία και Εύβοια λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, η Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Η απόφαση ενεργοποιεί τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσωπικό και μέσα, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν δασικές πυρκαγιές.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code είναι:

Περιφέρεια Αττικής.

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Παράλληλα, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική διατηρεί σε εξέλιξη:

εναέριες περιπολίες επιτήρησης,

περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις,

γενική επιφυλακή σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας, λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.

Στις περιοχές υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται επίσης το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Συγκεκριμένα καλεί τους πολίτες:

Να μην καίνε ξερά χόρτα, κλαδιά ή υπολείμματα καθαρισμού.

Να αποφεύγουν τη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Να μην χρησιμοποιούν υπαίθριες ψησταριές ή προχωρούν σε κάπνισμα μελισσών.

Να μην πετούν αναμμένα τσιγάρα στην ύπαιθρο.

Να θυμούνται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική καλώντας στο 199.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.