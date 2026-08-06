(Βίντεο)Μεγάλη πυρκαγιά στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτας

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν περιοχές της Άρτας, μετά τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα.

Η πυρκαγιά συνοδεύτηκε από διαδοχικές εκρήξεις, ενώ γρήγορα επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά.

Το έργο των πυροσβεστών ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκαν πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο, όμως οι ζημιές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές.

Πηγή βίντεο: Facebook/Titloi Gr