Χειροπέδες για παράνομη απόρριψη μπαζών στη Χαλκηδόνα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν να πετούν μπάζα ανακαινίσεων σε αγροτεμάχιο, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 42χρονο και έναν 45χρονο την ώρα που απορρίπταν μπάζα, τα οποία είχαν μεταφέρει με φορτηγό εταιρείας ιδιοκτησίας του 45χρονου.

Η έρευνα έδειξε ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και άλλων αποβλήτων γινόταν συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η πρακτική αυτή είχε σοβαρές συνέπειες για την περιοχή:

ο χώρος μετατράπηκε σε εστία συγκέντρωσης τρωκτικών,

δημιουργήθηκε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς,

υποβαθμίστηκε το φυσικό περιβάλλον,

αλλοιώθηκε η γεωμορφολογία του εδάφους,

διαταράχθηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.