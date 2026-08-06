Ρέθυμνο: Αυτοκίνητα καταστράφηκαν από φωτιά στην Επισκοπή

Στις φλόγες τυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα από τα οχήματα και εξαπλώθηκε γρήγορα στα δύο διπλανά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

Πηγή βίντεο: PARAKRITIKA.GR