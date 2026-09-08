Χειροπέδες σε 20χρονο και 23χρονο για διακίνηση κάνναβης

Δύο νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 20 και 23 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Τήνο, από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος. Οι δύο δράστες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν συσκευασίες κάνναβης, μετρητά αλλά και η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα

Όλα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αστυνόμευση του νησιού. Περιπολούντες αστυνομικοί σταμάτησαν τους δύο νεαρούς για έλεγχο και βρήκαν αμέσως τις παράνομες ουσίες.

Συγκεκριμένα, στην κατοχή τους εντοπίστηκαν:

80,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μοιρασμένα σε 19 ξεχωριστές συσκευασίες

1,8 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα)

255 ευρώ σε μετρητά

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Συστηματική διακίνηση και ο δρόμος για τη Δικαιοσύνη

Από την αξιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν τα ναρκωτικά για προσωπική χρήση, αλλά προέβαιναν σε συστηματική διακίνηση.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τις ναρκωτικές ουσίες, τα χρήματα, καθώς και τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα των δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις στο Νότιο Αιγαίο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.