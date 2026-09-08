Πάτρα: Άνδρας κυκλοφορούσε με πιστόλι και ναρκωτικά

Άνδρας κυκλοφορούσε με ναρκωτικά και όπλο στην Πάτρα. Τον συνέλαβαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης σε νυχτερινό κατάστημα.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έλεγχο σε νυχτερινό κατάστημα, όταν ένας άνδρας βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα πιστόλι και ναρκωτικά.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να κουβαλούσε πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 8 φυσίγγια διαμετρήματος 9mm, καθώς και 3,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το όπλο και τα ναρκωτικά, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Προνάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.