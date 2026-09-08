Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για Αττική και Εύβοια

Σε κατάσταση «Red Code» τίθενται αύριο η Αττική και η Εύβοια, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Ο Εθνικός Μηχανισμός ενεργοποιείται πλήρως για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν μετώπων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκαλούν εκτάκτως τα συντονιστικά τους όργανα (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ) για την ετοιμότητα των δυνάμεων. Η Πυροσβεστική θέτει το προσωπικό της σε μερική επιφυλακή και ενεργοποιεί το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, αυξάνονται οι περιπολίες από αέρος, αλλά και οι επίγειες περιπολίες πυροσβεστών, αστυνομικών και στρατού. Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται σε εφαρμογή η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και ευπαθείς περιοχές.

Οδηγίες και έκκληση της Πυροσβεστικής στους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Απαγορεύεται το κάψιμο ξερών χόρτων, η χρήση μηχανημάτων που βγάζουν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και η ρίψη τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι η καύση αγρών απαγορεύεται αυστηρά κατά την αντιπυρική περίοδο.

Τι κάνουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια του Πυροσβεστικού Σώματος (σε Facebook και X). Αν αντιληφθείτε καπνό ή φλόγες, καλέστε αμέσως το 199 και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρχών. Για περισσότερες οδηγίες αυτοπροστασίας, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gr).