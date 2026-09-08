Πυροσβέστες διέσωσαν τραυματισμένο σκύλο

Ένας σκύλος που, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στα πίσω πόδια, βρήκε καταφύγιο ανάμεσα σε δύο κτίσματα, στα Λάβαρα Έβρου.

Το ζώο εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η παρέμβαση των πυροσβεστών για να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Με προσεκτικές κινήσεις, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ζώο και το παρέδωσαν σε κάτοικο της περιοχής, που ανέλαβε να το μεταφέρει σε κτηνίατρο.