Πυρκαγιά στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα

Ενισχύονται οι δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 16:30.

Στην κατάσβεση επιχειρούν πλέον 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα.

Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Μανδρας Ειδυλλίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Κατανδρομών, από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, στο ρεύμα προς Μάνδρα.