Έκανε μπάρμπεκιου…και προκάλεσε φωτιά

Ένας 40χρονος Πολωνός προκάλεσε φωτιά στην Επανομή Θεσσαλονίκης, επειδή αποφάσισε να κάνει μπάρμπεκιου.

Ο 40χρονος Πολωνός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3 ετή αναστολή, αφού προκάλεσε φωτιά από αμέλεια, λόγω της ψησταριάς του.

Χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να σβήσει η φωτιά, ενώ συνολικά κάηκε έκταση 39 τετραγωνικών μέτρων με ξερά χόρτα.

Ο Πολωνός ανέφερε στην απολογία του: «Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται».

Επίσης, ανέφερε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές.