Έκανε μπάρμπεκιου…και προκάλεσε φωτιά
Καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός
Ένας 40χρονος Πολωνός προκάλεσε φωτιά στην Επανομή Θεσσαλονίκης, επειδή αποφάσισε να κάνει μπάρμπεκιου.
Ο 40χρονος Πολωνός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3 ετή αναστολή, αφού προκάλεσε φωτιά από αμέλεια, λόγω της ψησταριάς του.
Χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να σβήσει η φωτιά, ενώ συνολικά κάηκε έκταση 39 τετραγωνικών μέτρων με ξερά χόρτα.
Ο Πολωνός ανέφερε στην απολογία του: «Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται».
Επίσης, ανέφερε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές.
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