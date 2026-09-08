ΒΟΑΚ: Ταυτοποιήθηκε ανήλικος οδηγός για επικίνδυνη οδήγηση

Εξιχνιάστηκε από την Τροχαία Β.Ο.Α. Κρήτης, περιστατικό με επικίνδυνη οδήγηση, που σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου 2026, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς του δικτύου.

Πιο αναλυτικά, ταυτοποιήθηκε ένας ανήλικος, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονου, που κατηγορείται για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου.

Ο συγκεκριμένος οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου φαινόταν να πραγματοποιεί αντικανονική προσπέραση, προκαλώντας φθορές σε κολωνάκια, εισέρχοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από την προανάκριση της υπόθεσης, το επίμαχο όχημα, το οποίο είναι ιδιοκτησίας 62χρονου είχε παραχωρηθεί σε 59χρονο οικείο του ανηλίκου και την 1/9/2026, εντοπίστηκε στη θάλασσα σε παραλία σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Έτσι, οι αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσια των εμπλεκόμενων ημεδαπών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 38 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

– 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης,

– μικροποσότητα κάνναβης,

– 2 ζυγαριές ακριβείας και

– το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 62χρονο, τον 59χρονο και τον 49χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, καθώς και της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ στον ανήλικο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραχώρηση χρήσης οχήματος.