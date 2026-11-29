Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος», με την Αττική να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις, ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνθέτουν την εικόνα της σημερινής ημέρας.

Τα περιστατικά είναι πολλά, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε διαφορετικά μέτωπα. Την ίδια ώρα, στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας οι πυκνές χιονοπτώσεις έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις.

Παράλληλα, πλημμυρικά προβλήματα καταγράφηκαν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Στα Πατήσια σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Νικοπόλεως, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Κοζάνη: Εγκλωβισμένοι εκδρομείς στο καταφύγιο του Μπούρινου

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο όρος Μπούρινος, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 εκδρομέων από το ορεινό καταφύγιο.

Η έντονη χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε καλύψει την περιοχή με χιόνι που ξεπέρασε τους 40 πόντους. Παρά τις προσπάθειες των μηχανημάτων του Δήμου να ανοίξουν τον δρόμο, ο παγετός εξακολουθεί να δυσκολεύει την πρόσβαση.

Οι εκδρομείς επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν η Πυροσβεστική και μηχανήματα του Δήμου, ενώ οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες.

Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο Αιτωλικό, στο Λεσίνι και στον Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας.

Στο Ευηνοχώρι σημειώθηκε κατολίσθηση, με την παλαιά εθνική οδό να παραμένει κλειστή στο συγκεκριμένο σημείο. Στη Ζάκυνθο, αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον δρόμο προς το Σαρακηνάδο, μετά την πτώση μεγάλου πεύκου που είχε αποκλείσει το οδόστρωμα.