Ο Δήμος Ωρωπού ζητάει απο τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί

Ο Δήμος Ωρωπού ζητάει απο τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί Δήμος Ωρωπού

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών κατά τις μετακινήσεις τους σε όλη την επικράτεια του Δήμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώνονται τις τελευταίες ώρες, αλλά και των μετεωρολογικών προγνώσεων για τη συνέχισή τους έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

**Δημοτική Ενότητα Καλάμου:** Ο παραλιακός δρόμος έχει κλείσει σε τρία σημεία, στις εισόδους Αγίας Μαρίνας, Βλαστού και Κυψέλης, όπου επιχειρούν μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού.

**Δημοτική Ενότητα Μαρκοπούλου:** Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην ιρλανδική διάβαση στην παραλία Μαρκοπούλου.

**Περιφερειακός δρόμος Συκαμίνου – Αυλώνα:** Έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

**Περιφερειακός δρόμος Μαρκοπούλου – Εθνικής Οδού:** Στο ύψος των λατομείων Ντουμάνι παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου: Προβλήματα παρατηρούνται λόγω της σημαντικής αύξησης της στάθμης των υδάτων στα ρέματα της περιοχής. Μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού βρίσκονται επί τόπου και επιχειρούν. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

▪️ Οδός Παναγίας, δίπλα στη μάντρα Μάζη.

▪️ Οδός Αγίου Δημητρίου, προς τον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

▪️ Οδός Κρύας Βρύσης.

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην προσεγγίζουν τα ρέματα και να αποφεύγουν τη διέλευση από τα παραπάνω σημεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Μην επιχειρείτε τη διέλευση από πλημμυρισμένα οδοστρώματα, ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και κλειστούς δρόμους.

Παρακολουθείτε τις επίσημες ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού.

Το σύνολο του προσωπικού, τα μηχανήματα έργου, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ωρωπού βρίσκονται επί ποδός, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των φαινομένων και συντονίζοντας τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των προβλημάτων και των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών.