Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάνοιξης του δρόμου και απεγκλωβισμού εκδρομέων από το ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης.

Σύμφωνα με βίντεο που παρουσιάζει ο Alpha, οι δυνάμεις που επιχειρούν προσπαθούν να ανοίξουν πρόσβαση προς το καταφύγιο, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι εγκλωβισμένοι.

Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για 13 εκδρομείς που βρίσκονται στο σημείο και αναμένουν τον απεγκλωβισμό τους.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα είναι να αποκατασταθεί η πρόσβαση και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η απομάκρυνση των εκδρομέων από την ορεινή περιοχή.

Νεότερες πληροφορίες αναμένονται από τις αρμόδιες αρχές.