Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των Κυθήρων, λόγω ισχυρών έως θυελλωδών ανέμων που αναμένονται στην περιοχή από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συνιστάται επίσης η τήρηση των οδηγιών αυτοπροστασίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και σε υπαίθριες δραστηριότητες.

Οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη των φαινομένων.