Ζημιές σε αυτοκίνητο προκάλεσε η πτώση δέντρου στη Νέα Σμύρνη, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» συνεχίζει να πλήττει την Αττική και πολλές περιοχές της χώρας.

Στο σημείο βρίσκεται συνεργείο για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της κατάστασης. Το όχημα βρέθηκε κάτω από τον κορμό, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που καταγράφονται στην Αττική εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.