Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων σε δύο σημεία της παραλιακής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δυσχέρεια παρατηρείται στα εξής σημεία:

Στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Στο ύψος της οδού Κανάρη, στην περιοχή του Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.