Ένα δέντρο έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα στην οδό Μόσχου, στους Αμπελόκηπους, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας.

Αποκλειστικά πλάνα από το σημείο κατέγραψε η κάμερα του Alpha, με τη δημοσιογράφο Ελένη Λαζάρου.

Το δέντρο, που είχε τις ρίζες του στο πεζοδρόμιο, υποχώρησε και κατέληξε στο οδόστρωμα, πέφτοντας πάνω στα δύο οχήματα και προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η οδός Μόσχου παραμένει κλειστή, καθώς απαιτείται η απομάκρυνση του δέντρου από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω της κακοκαιρίας “Άργος” που πλήττει και την Αττική, με τις έντονες βροχοπτώσεις να δημιουργούν προβλήματα σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.