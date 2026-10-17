Χειμερινό σκηνικό – Χιόνια και πτώση θερμοκρασίας

Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ψυχρές αέριες μάζες να κατεβαίνουν από τα βόρεια.

Ο υδράργυρος υποχωρεί, ενώ οι βοριάδες ενισχύουν την αίσθηση του κρύου.

Χιόνια αναφέρθηκαν σε ορεινές περιοχές, μεταξύ άλλων στον Παρνασσό, την Οίτη, τον Όλυμπο, το Πήλιο και τη Δίρφυ στην Εύβοια. Λευκό τοπίο καταγράφηκε επίσης στη Βασιλίτσα Γρεβενών, στον Χελμό, στο Μαίναλο και στα ορεινά του Κόζιακα.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες σημειώνονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα, ενώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα ασθενούς χιονόπτωσης στα ψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.

Μέτσοβο

Η θερμοκρασία κινείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να παραμένουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ, πριν εξασθενήσουν σταδιακά.

Γρεβενά

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά, με βελτίωση του καιρού από την Κυριακή. Το πρωί, ωστόσο, το κρύο θα παραμείνει αισθητό, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ορεινά της χώρας.

Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Πηγή video Facebook/Forecast Weather Greece