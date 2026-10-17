Έκρυβε 10 μετανάστες σε πορτ-μπακάζ . Συνελήφθη στον Έβρο

Ο δράστης οδηγώντας Δημόσιας Χρήσης λεωφορείο, μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Μετά ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του οχήματος, δέκα (10) μη νόμιμους μετανάστες, μεταφέροντάς τους με αυτό τον τρόπο παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού.