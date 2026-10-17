Χιόνισε σε Παρνασσό , Καλάβρυτα και Καρπενήσι

Με λευκό ΄΄πέπλο΄΄ ξύπνησαν οι περιοχές κοντά στα χιονοδρομικά κέντρα . Στην Αράχωβα όπως μεταδίδει η ομόνυμη σελίδα στα social media το έστρωσε για τα καλά .

Χιόνισε στα Καλάβρυτα

Την πρώτη χιονόπτωση στον Χελμό, μαρτυρούν και οι εικόνες που δημοσίευσε το Kalavrytanews από το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Η φετινή πρώτη χιονόπτωση ήρθε αρκετά νωρίς για τα δεδομένα των τελευταίων ετών. Με βάση το αρχείο καταγραφής των πρώτων χιονοπτώσεων στην περιοχή, παρατηρούνται οι εξής ημερομηνίες για τα προηγούμενα χρόνια:

• 2025: 3 Οκτωβρίου

• 2024: 12 Νοεμβρίου

• 2023: 18 Νοεμβρίου

• 2022: 8 Νοεμβρίου

• 2021: 15 Οκτωβρίου

• 2020: 20 Νοεμβρίου

• 2019: 25 Νοεμβρίου

• 2018: 27 Σεπτεμβρίου

Στα ΄΄λευκά΄΄ και το Βελούχι

Ήλιος με δόντια ξημέρωσε στο Βελούχι με το τοπίο να ντύνεται και αυτό στα λευκά του.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων απο το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια.