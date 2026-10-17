Διάρρηξη με μπουλντόζα σε κοσμηματοπωλείο στην Εύβοια

Με μια μπουλντόζα εισέβαλαν άγνωστοι σε κοσμηματοπωλείο στην Παραλία Αυλίδας, στην Εύβοια, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν το βαρύ μηχάνημα για να σπάσουν τη βιτρίνα και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό.

Αφού άρπαξαν κοσμήματα και τιμαλφή, εγκατέλειψαν το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στην επιχείρηση φέρεται να συμμετείχαν αρκετά άτομα.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση και αναζητά τους δράστες, ενώ το μέγεθος της λείας δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.