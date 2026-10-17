Ταξίδι από τη Βαρκελώνη με 18,6 κιλά κάνναβης στις αποσκευές

Μια 22χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να μετέφερε μεγάλη ποσότητα υδροπονικής κάνναβης από την Ισπανία.

Η νεαρή αλλοδαπή είχε φτάσει με πτήση από τη Βαρκελώνη. Κατά τον έλεγχο στον χώρο των αφίξεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην πλαστική αποσκευή της δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη τύπου SKUNK.

Το συνολικό μικτό βάρος της ποσότητας έφτανε τα 18 κιλά και 650 γραμμάρια. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν επίσης 150 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στο μικροσκόπιο διεθνική εγκληματική ομάδα

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 22χρονη φέρεται να συμμετείχε σε διεθνική εγκληματική ομάδα που εισήγαγε υδροπονική κάνναβη στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών πτήσεων, με σκοπό τη διακίνησή της.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιολόγηση πληροφοριών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Βόρειας Ελλάδας.

Μετά τη σύλληψή της, η 22χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.