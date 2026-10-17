Εντόπισαν 10.816 παράνομες παγίδες από τα ελληνικά ύδατα και απελευθέρωσαν 848 χταπόδια πίσω στη θάλασσα μέσα σε 32 μέρες της φετινής σεζόν.

Σε συνδυασμό με τις προηγούμενες εκστρατείες μας, όπως αναφέρει η Sea Shepherd Greece υο συνολικό αποτέλεσμα από το 2024 ανέρχεται σε 52.316 παράνομες παγίδες που έχουν αφαιρεθεί και 3.003 χταπόδια που έχουν σωθεί.

Όπως τονίζουν τα μέλη της ομάδας πίσω από αυτούς τους αριθμούς ΄΄κρύβονται πολλές ώρες που αφιερώσαμε στην αναζήτηση κρυμμένων πετονιών, στην ανάσυρση βαριών παγίδων από τον βυθό και στον έλεγχο κάθε μίας ξεχωριστά για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει ζωή μέσα. Επιστρέφουμε κάθε χταπόδι που απελευθερώνουμε στη θάλασσα, εκεί όπου ανήκει.Η εκστρατεία μας, όμως, δεν τελειώνει σήμερα. Θέλουμε να κρατήσουμε το Sea Eagle, το Conrad και τα πληρώματά τους στη θάλασσα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, συνεχίζοντας παράλληλα να συλλέγουμε στοιχεία και να πιέζουμε για τη θέσπιση μόνιμων νομικών μέτρων προστασίας των χταποδιών στην Ελλάδα΄΄.