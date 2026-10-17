Αστυνομικός άφησε το όπλο του στην άκρη για να τσακωθεί με πολίτη

Αστυνομικός άφησε στην άκρη το όπλο του για να λύσει τις διαφορές του με .... πολίτη

Αστυνομικός άφησε στην άκρη το όπλο του για να λύσει τις διαφορές του με .... πολίτη INTIME

Έγινε και αυτό !!! Αστυνομικός στην Θεσσαλονίκη μετά από τσακωμό με πολίτη αποφάσισε να λύσει τη διαφορά με τα… χέρια, αφήνοντας κάτω την εξάρτησή του, ανάμεσά τους και το όπλο του! Ο πολίτης ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό γιατί έκοβε κλήσεις σε οχήματα.

Η κατάσταση εκτός ελέγχου

Σύντομα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον ένστολο, μετά από ανταλλαγή ύβρεων με τον πολίτη, να βγάζει τον εξοπλισμό του, αφήνοντάς τον στο πεζοδρόμιο, για να μπορέσει να λύσει τις … διαφορές του!Ευτυχώς, ο συνάδελφός του αλλά και περαστικοί κατάφεραν να χωρίσουν τους δυο άνδρες ενώ έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.