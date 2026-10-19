Χάρης Βαρθακούρης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του

Ο Χάρης Βαρθακούρης αναβάλλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Ποσειδώνιο, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο μετά από πτώση σε γλιστερό δρόμο, το βράδυ της Παρασκευής.

Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με βίντεο στο Instagram, θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις εμφανίσεις του τον Δεκέμβριο.

Η πτώση που οδήγησε στο χειρουργείο

Ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε μέσα από το βίντεό του πώς τραυματίστηκε, όταν γλίστρησε ενώ έβρεχε. «Προχθές το βράδυ που έβρεχε γλίστρησα με αποτέλεσμα να συνθλίψω τον αστράγαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση. Όπως αποκάλυψε, πλέον έχει βίδες και μεταλλικές πλάκες στον αστράγαλό του, ενώ δεν μπορεί να στηριχθεί στο τραυματισμένο πόδι.

Μάλιστα, στο τέλος του βίντεο έδειξε και την ακτινογραφία μετά το χειρουργείο, αποκαλύπτοντας την κατάσταση του αστραγάλου του.

Αναβάλλεται η πρεμιέρα στο Ποσειδώνιο

Ο τραυματισμός του Χάρη Βαρθακούρη αλλάζει τα σχέδιά του για τις επόμενες εβδομάδες. Η πρεμιέρα του στο Ποσειδώνιο, μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, αναβάλλεται για περίπου 5-6 εβδομάδες.

Παράλληλα, αναβάλλεται και η προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Zambri Athens, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο τραγουδιστής εκτιμά ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στη σκηνή τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, όπως εξήγησε με χιούμορ, τον πρώτο μήνα της επιστροφής του θα χρειαστεί να εμφανίζεται καθισμένος σε σκαμπό.

Το μήνυμα για την επιστροφή του

Παρά την περιπέτεια που περνά, ο Χάρης Βαρθακούρης δηλώνει αποφασισμένος να αξιοποιήσει τον χρόνο της ανάρρωσής του. Όπως έγραψε, θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει καλύτερος από ποτέ, ενώ σκοπεύει να γράψει τραγούδια κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

Κλείνοντας το βίντεό του, σχολίασε με νόημα: «Έτσι ήθελε το σύμπαν».

Στην ανάρτησή του άφησε, επίσης, ένα ερώτημα στους διαδικτυακούς του φίλους: «Πιστεύετε άραγε στο μάτι;»