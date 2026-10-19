Σοκ στο Αιγάλεω: Άγριο οπαδικό επεισόδιο με 40 δράστες

Θύματα σφοδρής επίθεσης έπεσαν τέσσερις νέοι στο Αιγάλεω σήμερα τα ξημερώματα, με το περιστατικό να συνδέεται, όπως όλα δείχνουν, με οπαδική βία.

Το περιστατικό έγινε στις 00:20, στη συμβολή των οδών Σουλίου και Λήμνου, όταν οι δράστες προσέγγισαν δύο 18χρονους και δύο 21χρονους, ρωτώντας τους ποια ομάδα υποστηρίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άντρες τους επιτέθηκαν με γκλοπ και ρόπαλα, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Ένας από τους νεαρούς υπέστη εκδορές στο χέρι και στο πρόσωπο, δύο τραυματίστηκαν στα χέρια, ενώ ο τέταρτος έχει εκδορές στα χέρια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με μοτοσικλέτες.

Η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.