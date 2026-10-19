Η καταγγελία οδηγού λεωφορείου για απάτη με «μαϊμού» μετοχές

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση εργασιακού εκβιασμού και οικονομικής εξαπάτησης βλέπει το φως της δημοσιότητας, με θύμα τη Μαρία Τσουμάκου, επαγγελματία οδηγό λεωφορείου. Η κ. Τσουμάκου καταγγέλλει ότι ο εργοδότης της την πίεζε συστηματικά να καταβάλλει μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά υποτιθέμενων μετοχών της εταιρείας, θέτοντας τη συγκεκριμένη συναλλαγή ως απαράβατο όρο για τη διατήρηση της θέσης εργασίας της.

Το χρονικό της οικονομικής παγίδας

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η καταγγέλλουσα αποφάσισε να μετακομίσει από την Αθήνα στην Πάτρα, αναζητώντας μια νέα επαγγελματική αρχή. Σύμφωνα με όσα περιγράφει η ίδια, η εργασιακή της καθημερινότητα μετατράπηκε γρήγορα σε οικονομικό εφιάλτη, καθώς ο εργοδότης της φέρεται να της ξεκαθάρισε από την αρχή: «Για να δουλέψεις εδώ, πρέπει να αγοράσεις μετοχές».

-Η πρώτη καταβολή: Αρχικά, της ζητήθηκε το ποσό των 600 ευρώ για την αγορά πέντε μετοχών, με τον εργοδότη να αρνείται να εκδώσει οποιαδήποτε απόδειξη είσπραξης.

-Η κλιμάκωση της πίεσης: Στη συνέχεια, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ο εργοδότης αξίωσε επιπλέον 12.000 ευρώ, προτείνοντας μάλιστα στην εργαζόμενη να αποπληρώσει το ποσό σε δόσεις.

«Μου έλεγε συνεχώς ότι αν δεν πάρω κι άλλες μετοχές, θα φύγω από τη δουλειά», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Τσουμάκου, εξηγώντας ότι ενέδωσε στην οικονομική πίεση αποκλειστικά και μόνο λόγω του φόβου της ανεργίας και της ανάγκης της για βιοπορισμό.

«Δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα»

Το αδιέξοδο για την εργαζόμενη κορυφώθηκε όταν αποφάσισε να διεκδικήσει τα χρήματά της πίσω. Σύμφωνα με την καταγγελία, η απάντηση του εργοδότη ήταν κυνική, καθώς της επισήμανε ότι δεν διέθετε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο που να πιστοποιεί ότι του είχε παραδώσει τα μετρητά. Η απουσία παραστατικών για τις αρχικές καταβολές περιέπλεξε την προσπάθειά της να βρει το δίκιο της, αναδεικνύοντας παράλληλα την ευάλωτη θέση στην οποία περιέρχονται οι εργαζόμενοι όταν καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην οικονομική τους ασφάλεια και την εργασιακή τους αξιοπρέπεια.

Στον Εισαγγελέα η υπόθεση

Οι ραγδαίες εξελίξεις οδήγησαν στη δικαστική οδό, καθώς για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Η δικαστική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζητήθηκαν τα χρήματα, στις οικονομικές ροές, καθώς και στο αν οι εν λόγω μετοχές είχαν καν πραγματικό αντίκρισμα. Σημειώνεται ότι μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, ισχύει στο ακέραιο το τεκμήριο της αθωότητας για την πλευρά του κατηγορούμενου εργοδότη.

Από την πλευρά της, η Μαρία Τσουμάκου δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, ζητώντας την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που υπέστη. Η δικαστική έκβαση της υπόθεσης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς αγγίζει ένα θεμελιώδες ερώτημα για τα εργασιακά δεδομένα: μπορεί ένας εργαζόμενος να εξαναγκάζεται, άμεσα ή έμμεσα, να πληρώνει προκειμένου να έχει δικαίωμα στην εργασία;