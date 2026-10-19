Γκράβα: Αύριο τα αποτελέσματα των ελέγχων στα σχολεία

Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Οι τεχνικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που πραγματοποιούν τις αυτοψίες για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας, συνεχίζουν τις μετρήσεις, οι οποίες αναμένεται ολοκρηρώνονται σήμερα.

Συνεχίζονται οι μετρήσεις στο λεβητοστάσιο

Οι εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ έχουν εγκαταστήσει ειδικό μετρητικό μηχάνημα στο λεβητοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Η συσκευή καταγράφει ενδείξεις που σχετίζονται με πιθανή διαρροή φυσικού αερίου.

Οι μετρήσεις συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι μηχανικοί αναμένεται να επιστρέψουν στον χώρο σήμερα το πρωί, προκειμένου να εξετάσουν τα δεδομένα που έχει καταγράψει το μηχάνημα.

Στο τραπέζι η εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία

Την ίδια ώρα, ο δήμος Αθηναίων εξετάζει θετικά την προοπτική ενεργειακής αυτονόμησης των σχολικών μονάδων της Γκράβας, με την εγκατάσταση κλιματιστικών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ειδικότερα, ο δήμος Αθηναίων και οι Κτηριακές Υποδομές προσανατολίζονται στην αλλαγή του συστήματος θέρμανσης των σχολείων. Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε κάθε αίθουσα, ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θερμαίνονται οι σχολικοί χώροι.