Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αττική – Ανοιχτά της Ραφήνας το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:40 το πρωί στην Αττική.

Που εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό της βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας, σε απόσταση 9 χιλιομέτρων από την περιοχή.

Το μέγεθος της δόνησης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου, το οποίο υπολόγισε επίσης τον σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ.

Στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς σεισμολογικής καταγραφής, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.