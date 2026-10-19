LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

13:00
ALPHA NEWS

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αττική – Ανοιχτά της Ραφήνας το επίκεντρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 11:23
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αττική – Ανοιχτά της Ραφήνας το επίκεντρο
INTIME

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:40 το πρωί στην Αττική.

Που εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό της βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας, σε απόσταση 9 χιλιομέτρων από την περιοχή. 

Το μέγεθος της δόνησης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου, το οποίο υπολόγισε επίσης τον σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ.

Στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς σεισμολογικής καταγραφής, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης